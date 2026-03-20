Венгрия дала ЕС две недели на осознание «нефтяной» правды Орбан: ЕС увидит глобальный дефицит нефти через две недели

Европа не сможет обойтись без российской нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, глобальный дефицит топлива станет очевиден в ближайшие две недели.

Дело в том, что в данный момент глобальный дефицит нефти уже не за горами. Поэтому поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть, — подчеркнул Орбан.

Премьер подчеркнул, что страны ЕС не смогут выжить без возвращения российского топлива. Но европейские лидеры предпочитают отрицать риски, добавил он.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла отметки $117 (9726,21 рубля) за баррель. Этот показатель был зафиксирован впервые с 9 марта текущего года.

Саудовские аналитики между тем прогнозируют, что стоимость нефти может превысить $180 (15 тыс. рублей) за баррель. По их мнению, это произойдет в том случае, если перебои с поставками топлива продлятся до конца апреля. Эксперты рассказали, что уже на следующей неделе цены на нефть могут вырасти до $138–140 (около 11 тыс. рублей) за баррель.