«Друг друга почувствовать»: названа главная задача депутатов Госдумы в США Слуцкий: делегация депутатов Госдумы поехала в США для восстановления диалога

Делегация депутатов Госдумы отправилась в США для восстановления диалога, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает ТАСС, это «тестовая» встреча, на основе которой будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона.

Стоят задачи возобновить общение, без какой-то дополнительной конкретики. Сейчас просто давайте считать, [что это] тестовая встреча. Друг друга увидеть, услышать, почувствовать, — отметил Слуцкий.

Ранее парламентарий отмечал, что единство Евросоюза оказалось под угрозой из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что председатель ЕК ведет себя крайне агрессивно, демонстрируя русофобские настроения, при этом в ЕС есть политики, которые последовательно отстаивают интересы своих стран.

По мнению Слуцкого, Евросоюз разрушают тотальная русофобия, инертность властей и бездумная санкционная политика. Именно так он прокомментировал заявления главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о том, что Вашингтон стремится разделить Европу. Слуцкий подчеркнул, что дипломат снова ищет внешнего врага, чтобы оправдать провальный курс Евросоюза.