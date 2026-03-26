26 марта 2026 в 12:26

«Друг друга почувствовать»: названа главная задача депутатов Госдумы в США

Слуцкий: делегация депутатов Госдумы поехала в США для восстановления диалога

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Делегация депутатов Госдумы отправилась в США для восстановления диалога, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает ТАСС, это «тестовая» встреча, на основе которой будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона.

Стоят задачи возобновить общение, без какой-то дополнительной конкретики. Сейчас просто давайте считать, [что это] тестовая встреча. Друг друга увидеть, услышать, почувствовать, — отметил Слуцкий.

Ранее парламентарий отмечал, что единство Евросоюза оказалось под угрозой из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что председатель ЕК ведет себя крайне агрессивно, демонстрируя русофобские настроения, при этом в ЕС есть политики, которые последовательно отстаивают интересы своих стран.

По мнению Слуцкого, Евросоюз разрушают тотальная русофобия, инертность властей и бездумная санкционная политика. Именно так он прокомментировал заявления главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о том, что Вашингтон стремится разделить Европу. Слуцкий подчеркнул, что дипломат снова ищет внешнего врага, чтобы оправдать провальный курс Евросоюза.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

