27 апреля 2026 в 15:51

Володин раскрыл детали международного влияния Госдумы

Володин: Госдума готова к диалогу с желающими странами

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Парламент взаимодействует со всеми странами, которые хотят выстраивать диалог, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести». Он подчеркнул, что Госдума со своей стороны делает все, чтобы решения, достигнутые на уровне главы государства, и договоренности с другими странами были законодательно обеспечены.

По словам Володина, коммуникация в парламентском измерении помогает лучше понимать друг друга и выстраивать более эффективную коммуникацию на международном уровне. Дипломатические связи носят более фундаментальный характер, а парламентский формат должен их дополнять, укреплять и помогать искать новые точки соприкосновения. Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что в вопросах международных отношений у всех политических фракций единая позиция в отстаивании интересов страны, как и в вопросах обеспечения безопасности и обороноспособности.

Ранее Володин заявил, что современная Дума принципиально отличается от той, что работала в 1990-е годы. Ключевым вкладом в развитие политической культуры страны и отечественного парламентаризма он назвал деятельность президента России Владимира Путина, который в 2001 году предложил принять закон о политических партиях, чтобы выстроить устойчивую политическую систему.

