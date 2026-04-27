27 апреля 2026 в 11:21

Володин оценил вклад Путина в развитие российского парламентаризма

Володин: современная Госдума отличается от парламента образца 1990-х годов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Современная Госдума принципиально отличается от той, что работала в 1990-е годы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с информационной службой «Вести». По его словам, ключевой вклад в развитие политической культуры страны и отечественного парламентаризма внес президент РФ Владимир Путин.

Володин указал, что Путин в 2001 году предложил принять закон о политических партиях. По его словам, цель заключалась в том, чтобы выстроить общество на партийной основе. Партии должны были конкурировать друг с другом, публично обсуждать и отрабатывать свои предложения, добиваясь их максимальной эффективности, отметил спикер ГД.

Наш президент постарался создать политическую систему, чтобы она была устойчива и могла преодолеть вызовы. И сейчас, по истечении времени, мы можем с вами судить, что, несмотря на угрозы и противодействия развитию нашей страны, политическая система не просто выстояла, а показывает свою эффективность, — отметил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы заявил, что преимуществом России в условиях глобальной напряженности и военных конфликтов стал институт сильной президентской власти, представленный Путиным. Он отметил, что в 1990-х годах страны Запада пытались дестабилизировать Россию путем внедрения демократических стандартов и рыночных моделей.

