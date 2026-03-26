Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами

Переговоры российской парламентской делегации с членами Конгресса Соединенных Штатов завершились успешно, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в беседе с РИА Новости. При этом детали обсуждавшихся вопросов и достигнутых договоренностей глава диппредставительства РФ раскрывать не стал.

Хорошо <...> Переговоры прошли успешно, — сказал Дарчиев журналистам.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что визит делегации депутатов Государственной думы в Соединенные Штаты организован по приглашению американского конгрессмена. По словам парламентария, речь идет об Анне Паулине Луне.

Также Слуцкий сообщал, что в состав делегации, которая отправилась в США, вошли депутаты Борис Чернышов, Вячеслав Никонов и Светлана Журова. Он пожелал коллегам успеха в этой важной поездке.

Прежде в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты является важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка имеет большое значение с точки зрения возобновления межпарламентских связей и преодоления «токсичного наследия».