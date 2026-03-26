Что известно о составе делегации Госдумы, которая отправилась в США Слуцкий: депутаты Госдумы Чернышов, Никонов и Журова отправились в США

В состав делегации Госдумы, которая отправилась в США, вошли депутаты Борис Чернышов, Вячеслав Никонов и Светлана Журова, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он также пожелал коллегам успеха в этой важной поездке, передает РИА Новости.

Коллеги там профессиональные: и мои первые заместители Журова и Никонов, и вице-спикер Борис Александрович Чернышов, другие коллеги. Пожелаем успеха, важная поездка, — сказал Слуцкий.

Ранее представитель американского посольства в Москве сообщил, что встреча депутатов Госдумы с членами Конгресса США запланирована на 26 марта. Дипломат добавил, что в пятницу, 27 марта, парламентарии проведут переговоры с представителями федерального правительства.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в трехсторонних переговорах по Украине с участием американской стороны в настоящее время наступила пауза «по понятным причинам». По словам помощника президента, Белый дом все же проинформировал Кремль о результатах встречи Киева и Вашингтона во Флориде.