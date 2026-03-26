Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:33

Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США пройдет 26 марта, заявил РИА Новости представитель американского посольства в Москве. Он добавил, что в пятницу, 27 марта, депутаты встретятся с представителями федерального правительства.

Подтверждаем, что 26 марта состоятся встречи между представителями конгресса и депутатами Госдумы. На 27 марта намечена встреча с делегацией федерального правительства, которая состоится в Институте мира Дональда Трампа, — сказал собеседник агентства.

Ранее появлялась информация о том, что депутаты Госдумы планируют поездку в Вашингтон для проведения переговоров с американскими коллегами. Сообщалось, что делегацию, в состав которой войдут представители различных фракций, может возглавить депутат Вячеслав Никонов от партии «Единая Россия».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты парламентариев России и США «действительно необходимы». По его словам, если переговоры состоятся, их можно приветствовать.

Госдума
США
Россия
переговоры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.