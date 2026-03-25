Что в Кремле думают о контактах парламентариев России и США

Что в Кремле думают о контактах парламентариев России и США Песков указал на необходимость контактов парламентариев России и США

Контакты парламентариев России и США действительно необходимы, заявил пресс-серетарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, если переговоры состоятся, их можно приветствовать.

Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии готовятся к визиту в Вашингтон для переговоров с американской стороной. Уточнялось, что делегацию из депутатов разных фракций может возглавить Вячеслав Никонов («Единая Россия»). По словам источников, группа думцев отправится в США в ближайшее время.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной уже близко. В частности, хозяин Белого дома вновь провел параллель между переговорными позициями российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Трамп назвал коллегу с Украины более сложным собеседником.