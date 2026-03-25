25 марта 2026 в 13:07

Что в Кремле думают о контактах парламентариев России и США

Песков указал на необходимость контактов парламентариев России и США

Дмитрий Песков
Контакты парламентариев России и США действительно необходимы, заявил пресс-серетарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, если переговоры состоятся, их можно приветствовать.

Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии готовятся к визиту в Вашингтон для переговоров с американской стороной. Уточнялось, что делегацию из депутатов разных фракций может возглавить Вячеслав Никонов («Единая Россия»). По словам источников, группа думцев отправится в США в ближайшее время.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной уже близко. В частности, хозяин Белого дома вновь провел параллель между переговорными позициями российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Трамп назвал коллегу с Украины более сложным собеседником.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Котрелев ушел из жизни
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

