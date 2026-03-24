Российские депутаты могут скоро отправиться на переговоры в Вашингтон «Ведомости»: депутаты Госдумы направятся в США на переговоры в ближайшее время

Российские парламентарии готовятся к визиту в Вашингтон для переговоров с американской стороной, сообщили несколько источников газеты «Ведомости». По ее данным, делегацию из депутатов разных фракций может возглавить Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Четыре источника на Охотном Ряду сообщили изданию, что группа думцев отправится в США в ближайшее время. Возглавить делегацию предстоит Никонову, который является заместителем председателя комитета по международным делам и внуком наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.

Собеседник в Госдуме отметил, что руководство «Единой России» в поездке участвовать не будет, но выбор пал на Никонова не случайно. Он свободно владеет английским языком и способен донести до американских конгрессменов позицию России.

А Никонов — отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам, — заявил источник.

Однако, прежде чем делегация вылетит, необходимо решить вопрос с санкциями. С каждого участника поездки их должны временно снять, а это требует согласования на уровне Госдепартамента США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.