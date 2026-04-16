16 апреля 2026 в 06:00

Россиянам могут разрешить бесплатно снимать деньги

В Госдуме предложили бесплатно снимать наличные в любых банкоматах РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах в пределах установленного лимита, написали РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В обращении сказано, что лимит на снятие будет установлен в 10 тысяч рублей.

В письме отмечается, что мера направлена на повышение финансовой устойчивости граждан и укрепление доверия к банковской системе.

В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей), — говорится в обращении.

Чернышев считает, что в условиях усиленной цифровизации, а также зависимости россиян от своих гаджетов, необходимо обеспечить бесперебойным доступом к собственным денежным средствам. В письме предлагается добавить компенсацию при операциях между разными банками, чтобы для граждан не было дополнительной нагрузки.

Вице-спикер считает, что его инициатива поможет повысить доступность финансовых услуг в критических целях. А также укрепить доверие к отечественной платежной инфраструктуре.

Ранее стало известно, как спасать россиянам свои накопления, чтобы не остаться без средств при отключении интернета. NEWS.ru рассказывает, где лучше хранить деньги.

