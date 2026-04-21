Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:42

В Госдуме пригрозили ответом на ядерные учения Франции и Польши

Картаполов заявил, что у России есть ответ на ядерные учения Франции и Польши

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У России есть ответ на возможные совместные ядерные учения Франции и Польши, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии для ИС «Вести». При этом он подчеркнул, что Москве нет необходимости проводить подобного рода тренировки.

Депутат также предположил, по какому сценарию могут пройти эти гипотетические учения. Он отметил, что не факт, что будут использоваться реальные боеприпасы, возможно, речь пойдет о каких-то макетах.

Но то, что будут отрабатывать эти вопросы, что же, ласково просим. У нас есть чем ответить, и нет необходимости проводить подобного рода учения. Наши ядерные силы готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, — сказал парламентарий.

Ранее новость о возможных ядерных учениях Франции и Польши прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Европа стремится к милитаризации и нуклеаризации, что вызывает опасения в сфере безопасности.

Прежде премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о продолжении совместно с Францией работы по вопросам ядерного сдерживания. Он отметил, что переговоры по этому и в целом по вопросам безопасности носят секретный характер. При этом размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.

Власть
Андрей Картаполов
Россия
Франция
Польша
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.