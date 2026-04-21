В Госдуме пригрозили ответом на ядерные учения Франции и Польши

У России есть ответ на возможные совместные ядерные учения Франции и Польши, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии для ИС «Вести». При этом он подчеркнул, что Москве нет необходимости проводить подобного рода тренировки.

Депутат также предположил, по какому сценарию могут пройти эти гипотетические учения. Он отметил, что не факт, что будут использоваться реальные боеприпасы, возможно, речь пойдет о каких-то макетах.

Но то, что будут отрабатывать эти вопросы, что же, ласково просим. У нас есть чем ответить, и нет необходимости проводить подобного рода учения. Наши ядерные силы готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, — сказал парламентарий.

Ранее новость о возможных ядерных учениях Франции и Польши прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Европа стремится к милитаризации и нуклеаризации, что вызывает опасения в сфере безопасности.

Прежде премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о продолжении совместно с Францией работы по вопросам ядерного сдерживания. Он отметил, что переговоры по этому и в целом по вопросам безопасности носят секретный характер. При этом размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.