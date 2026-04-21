Сомнолог объяснил, о чем говорят частые ночные кошмары Сомнолог Смирнов: частые ночные кошмары могут говорить об ускоренном старении

Частые ночные кошмары могут говорить об ускоренном старении организма, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сомнолог Илья Смирнов. Он объяснил, что кошмарами нужно считать не просто неприятные сны, а ситуации, когда человек просыпается в поту и с учащенным сердцебиением.

Действительно, были работы, где показали: при частых ночных кошмарах скорость старения увеличивается. Доказать это окончательно сложно, но логика есть: организм постоянно испытывает ночной стресс, не успевает восстановиться ни физически, ни психически, — рассказал Смирнов.

Сомнолог подчеркнул, что к тревожным сигналам также относятся хронический недосып, дневная сонливость, слабость, тревога и раздражительность. Он посоветовал обратиться к неврологу или сомнологу для обследования, включая полисомнографию.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.