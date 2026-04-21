21 апреля 2026 в 16:34

Один из лидеров «Локомотива» отказался продлевать контракт с командой

Нападающий Воробьев отклонил предложение «Локомотива» о продлении контракта

Дмитрий Воробьев Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев отказался от предложения о продлении контракта с клубом, сообщает «Чемпионат». С большой долей вероятности форвард покинет железнодорожников летом.

Известно, что сторона игрока отклонила предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц. Интерес к 28-летнему нападающему проявляют «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

В текущем сезоне Воробьев забил 12 мячей и сделал семь результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Действующий контракт нападающего с красно-зелеными истекает летом 2027 года.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что если сине-бело-голубые сыграют быстро в атаке против «Локомотива», то у них не должно быть проблем в предстоящей игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, в последних матчах железнодорожники вымучивали победы.

До этого футболисты «Локомотива» одержали гостевую победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков. «Зенит» в гостях одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0.

