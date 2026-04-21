Названы категории граждан, которых коснутся новые тарифы СБП с 1 мая

Обновленные тарифы на переводы через сервис быстрых платежей (СБП), которые вступают в силу с 1 мая, в первую очередь затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и кредитные организации, рассказал NEWS.ru научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. Хотя напрямую новые расценки бьют по банкам, в конечном счете финансовая нагрузка может быть переложена на бизнес, считает он.

Банк России установил новые тарифы на переводы денежных средств между физическими лицами и бизнесом (юридическими лицами, ИП и самозанятыми). Размер платы варьируется от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Эти деньги взимаются не напрямую с клиентов, а с банков и других организаций за то, что регулятор обслуживает списания и зачисления через СБП. То есть сами по себе новые тарифы коснутся банков и прочих организаций, участвующих в СБП, — сказал Черновол.

Эксперт пояснил, что в связи с введением новых тарифов со стороны Банка России банки могут принять решение поднять плату для юрлиц за переводы в СБП, чтобы компенсировать собственные возросшие издержки. Таким образом, хотя напрямую новые расценки бьют по банкам, в конечном счете финансовая нагрузка может быть переложена на предпринимателей и самозанятых, полагает он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля при использовании СБП вводится обязательное указание ИНН. Эта мера направлена на борьбу с дропперством, то есть с посредничеством в незаконных финансовых операциях. Заполнение ИНН станет обязательным как при переводах между физическими лицами, так и при трансакциях между юридическими лицами и физлицами.