21 апреля 2026 в 16:49

Названы категории граждан, которых коснутся новые тарифы СБП с 1 мая

Аналитик Черновол: новые тарифы СБП с 1 мая ударят по самозанятым и ИП

Обновленные тарифы на переводы через сервис быстрых платежей (СБП), которые вступают в силу с 1 мая, в первую очередь затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и кредитные организации, рассказал NEWS.ru научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. Хотя напрямую новые расценки бьют по банкам, в конечном счете финансовая нагрузка может быть переложена на бизнес, считает он.

Банк России установил новые тарифы на переводы денежных средств между физическими лицами и бизнесом (юридическими лицами, ИП и самозанятыми). Размер платы варьируется от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Эти деньги взимаются не напрямую с клиентов, а с банков и других организаций за то, что регулятор обслуживает списания и зачисления через СБП. То есть сами по себе новые тарифы коснутся банков и прочих организаций, участвующих в СБП, — сказал Черновол.

Эксперт пояснил, что в связи с введением новых тарифов со стороны Банка России банки могут принять решение поднять плату для юрлиц за переводы в СБП, чтобы компенсировать собственные возросшие издержки. Таким образом, хотя напрямую новые расценки бьют по банкам, в конечном счете финансовая нагрузка может быть переложена на предпринимателей и самозанятых, полагает он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля при использовании СБП вводится обязательное указание ИНН. Эта мера направлена на борьбу с дропперством, то есть с посредничеством в незаконных финансовых операциях. Заполнение ИНН станет обязательным как при переводах между физическими лицами, так и при трансакциях между юридическими лицами и физлицами.

Екатерина Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

