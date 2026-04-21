Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:33

Озвучена причина экстренной посадки самолета компании «Азимут» в Волгограде

Самолет «Азимута» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за пассажирки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, сообщили ТАСС в пресс-службе волгоградского аэропорта. После оказания помощи женщине борт готовится к продолжению полета.

В международном аэропорту Волгограда на запасной аэродром экстренно сел самолет, следовавший рейсом Москва (Внуково) — Тбилиси, авиакомпании «Азимут» из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, — говорится в сообщении.

Ранее народный артист России главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скончался во время перелета из Петербурга в Стамбул. Самолет экстренно приземлился в Румынии, где медики провели реанимацию, но спасти 63-летнего музыканта не удалось.

До этого Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы на Пхукет с 334 пассажирами, экстренно вернулся во Внуково из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов. Борт развернулся над Самарской областью и благополучно приземлился, не подавая сигнала бедствия.

Общество
Волгоград
самолеты
россияне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.