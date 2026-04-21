Трещина в стекле кабины пилотов сорвала рейс Москва — Пхукет

Летевший на Пхукет Boeing 767-300 вернулся во Внуково из-за трещины в стекле

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы на Пхукет с 334 пассажирами, экстренно вернулся во Внуково из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов, передает Telegram-канал SHOT. Спустя полтора часа после вылета борт развернулся над Самарской областью и благополучно приземлился.

Самолет не подавал сигнал бедствия. В пресс-службе авиакомпании подтвердили инцидент, уточнив, что посадка прошла штатно спустя три часа после взлета.

