21 апреля 2026 в 12:07

Трещина в стекле кабины пилотов сорвала рейс Москва — Пхукет

Летевший на Пхукет Boeing 767-300 вернулся во Внуково из-за трещины в стекле

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы на Пхукет с 334 пассажирами, экстренно вернулся во Внуково из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов, передает Telegram-канал SHOT. Спустя полтора часа после вылета борт развернулся над Самарской областью и благополучно приземлился.

Самолет не подавал сигнал бедствия. В пресс-службе авиакомпании подтвердили инцидент, уточнив, что посадка прошла штатно спустя три часа после взлета.

Ранее стало известно, что музыкант Сергей Стадлер скончался во время перелета из Петербурга в Стамбул. Самолет при этом экстренно приземлился в Румынии. Ему было 63 года.

До этого сообщалось, что пчела стала причиной остановки 29-тонного пассажирского самолета Embraer более чем со 100 людьми на борту. Взлет пришлось срочно прервать, когда скорость достигла 150 км/ч. Самолет авиакомпании Austrian Airlines выполнял рейс из Инсбрука в Вену. Уже во время разгона пилоты заметили расхождения в показаниях датчиков.

Кроме того, в индонезийской провинции Западный Калимантан разбился вертолет Airbus H130, на борту которого находились шесть пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно исчезло с радаров утром 16 апреля через пять минут после вылета из района плантации в Мелави. Позже спасатели обнаружили обломки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

