Пчела сорвала взлет самолета с сотней пассажиров

В Австрии экипаж самолета Embraer был вынужден остановить взлет из-за пчелы

Австрийская пчела остановила 29-тонный пассажирский самолет Embraer, на борту которого находились более 100 человек, сообщает портал The Aviation Herald. Взлет был экстренно прерван на скорости 150 километров в час.

Борт авиакомпании Austrian Airlines выполнял рейс из Инсбрука в Вену. Уже на взлетной полосе пилоты заметили, что показания датчиков не сходятся, после чего приняли решение зарулить обратно к терминалу.

Пассажиров высадили, и специалисты начали искать причину неисправности. Оказалось, что перед взлетом в трубку Пито — специальное устройство для измерения скорости потока, расположенное в носовой части самолета — залетела пчела.

Всего на борту находилось 107 человек, из которых 102 являлись пассажирами. Из-за маленького насекомого им пришлось вылететь резервным бортом с задержкой почти в пять часов.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно приземлился в США из-за необычного запаха в салоне. Инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл. После посадки самолет вывели из эксплуатации для технического обследования. Всех пассажиров разместили в отелях и обеспечили питанием, им перебронировали билеты на альтернативные рейсы.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

