Поджигатели трансформаторов под Ростовом жестко поплатились

Четверо фигурантов дела о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 13 до 20 лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда. Самый длительный срок — 20 лет — получил гражданин Мурадян с учетом предыдущего приговора Азовского городского суда.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Мурадяну по совокупности с приговором Азовского городского суда Ростовской области — 20 лет, Кармееву — 15 лет, Киракосяну — 13 лет, Оанчу — 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — говорится в сообщении.

Ранее Северский городской суд Томской области приговорил двух несовершеннолетних к двум годам и семи месяцам по статье о диверсии за поджог релейных шкафов по заданию украинских спецслужб. Подростков поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

До этого ФСБ сообщила, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. Они инициативно связались с кураторами, получили задания на организацию терактов против высшего командования Минобороны РФ и члена правительства ЛНР, а также на диверсии на объектах ВПК и железной дороги.