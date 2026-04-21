21 апреля 2026 в 16:42

Поджигатели трансформаторов под Ростовом жестко поплатились

Суд отправил поджигателей трансформаторов под Ростовом в колонию строгого режима

Четверо фигурантов дела о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 13 до 20 лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда. Самый длительный срок — 20 лет — получил гражданин Мурадян с учетом предыдущего приговора Азовского городского суда.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Мурадяну по совокупности с приговором Азовского городского суда Ростовской области — 20 лет, Кармееву — 15 лет, Киракосяну — 13 лет, Оанчу — 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — говорится в сообщении.

Ранее Северский городской суд Томской области приговорил двух несовершеннолетних к двум годам и семи месяцам по статье о диверсии за поджог релейных шкафов по заданию украинских спецслужб. Подростков поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

До этого ФСБ сообщила, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. Они инициативно связались с кураторами, получили задания на организацию терактов против высшего командования Минобороны РФ и члена правительства ЛНР, а также на диверсии на объектах ВПК и железной дороги.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
