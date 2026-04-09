Двое подростков осуждены за диверсию по заказу Киева

Северский городской суд Томской области приговорил двух подростков к двум годам семи месяцам по статье о диверсии за поджог релейных шкафов, совершенный по заданию спецслужб Украины, сообщило УФСБ по региону. Следователи службы расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о диверсии, передает РИА Новости.
Решением Северского городского суда Томской области несовершеннолетние помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года семь месяцев с размещением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области, — сказано в сообщении.