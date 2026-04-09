Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 12:25

Гражданин Украины получил в России 18 лет колонии за обучение терроризму

ФСБ: в ЛНР осужден гражданин Украины за участие в террористической организации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для ведения террористической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ЛНР. Фигурант признан виновным по двум статьям УК РФ.

В ведомстве установили, что осужденный, уроженец одной из республик СНГ, состоял в террористическом сообществе, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса. Кроме того, он прошел целенаправленное обучение в учебном центре Нацгвардии Украины с целью последующего участия в противоправной деятельности.

Ранее жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Мужчина собирал данные о предприятии, производящем БПЛА. Молодого человека задержали.

До этого суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге, который сотрудничал со службой безопасности Украины и собирался совершать диверсии и теракты в России. Ему назначили 14 лет лишения свободы.

Россия
Регионы
суды
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.