Гражданин Украины получил в России 18 лет колонии за обучение терроризму ФСБ: в ЛНР осужден гражданин Украины за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для ведения террористической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ЛНР. Фигурант признан виновным по двум статьям УК РФ.

В ведомстве установили, что осужденный, уроженец одной из республик СНГ, состоял в террористическом сообществе, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса. Кроме того, он прошел целенаправленное обучение в учебном центре Нацгвардии Украины с целью последующего участия в противоправной деятельности.

Ранее жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Мужчина собирал данные о предприятии, производящем БПЛА. Молодого человека задержали.

До этого суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге, который сотрудничал со службой безопасности Украины и собирался совершать диверсии и теракты в России. Ему назначили 14 лет лишения свободы.