21 апреля 2026 в 15:02

Стало известно, улучшатся ли позиции Зеленского с приходом демократов в США

Политолог Самонкин: демократы у власти в США не улучшат отношения с Украиной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Приход Демократической партии к власти в США не приведет к улучшению отношений между Вашингтоном и Киевом, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Однако, по его словам, украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему пытается затягивать конфликт в ожидании выборов в США.

Заявление Зеленского, [что президент США Дональд Трамп не будет гарантом мира на Украине], еще раз подчеркивает, что Штаты углубились в Ближний Восток. Сейчас им абсолютно не до украинцев. Мы видим противоречия внутри НАТО, а также в активности спецпосланников Трампа, когда Киев говорит, что эти встречи нужны только американской стороне, чтобы поставить галочку. Так Зеленский пытается подчеркнуть, что он недоволен руководством США, которое оставило его на произвол судьбы. Его главная задача — как можно дольше протянуть конфликт и продержаться до президентских выборов в Штатах. Однако если предположить, что демократы завтра вернутся к власти, то не факт, что украино-американские отношения быстро восстановятся, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что политика администрации Трампа за несколько лет привела к серьезным разногласиям между союзниками в НАТО и внутри руководства Украины. По мнению политолога, Зеленский не сможет продержаться у власти еще два года, до смены главы США, поскольку в западных СМИ активно обсуждают возможность завершения украинского конфликта путем разделения страны на зоны влияния.

Венгрия и Польша активно действуют на западном направлении через свои некоммерческие организации, а фронт сильно сужается. Зеленский уже выглядит как отработанный материал, который доживает свой последний политический цикл. Мы видим подковерную игру, когда Британия и ЕС не вмешиваются в украинский конфликт, а просто наблюдают за ситуацией. В этой связи Зеленский испытывает сильное давление, поскольку военный [конфликт] Украина проигрывает. Если говорить о политических реформах, то вряд ли он и его команда имеют хоть какие-то шансы на переизбрание и сохранение власти, — резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский раскритиковал Вашингтон за ослабление санкций против российского нефтяного сектора. При этом он выразил благодарность западным партнерам за поддержку, которая, по его мнению, помогает сдерживать Россию.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
