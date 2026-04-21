Путин рассказал, когда новые регионы должны выйти на общероссийский уровень

Путин: новые регионы должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году

Новые регионы должны выйти на общероссийский уровень в экономике и социальной сфере к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение». По его словам, все органы власти должны ориентироваться на эту цель.

Нам всем, федеральным органам власти, и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу. <...> К 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень, — сказал Путин.

Ранее президент России призвал не завышать тарифы в системе жилищно‑коммунального хозяйства. В ходе совещания с главами российских муниципальных образований он подчеркнул, что этот процесс необходимо контролировать, поскольку необоснованный рост платежей, к сожалению, в отдельных случаях все же происходит.

До этого Путин заявлял, что контрольно‑надзорные органы не должны перегибать палку при применении закона о надзорной деятельности к муниципалитетам. Он указал, что при проверках нужно учитывать интересы людей и не сводить их к формальному соблюдению процедур.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в РФ. Она составит до трех месяцев и будет беспроцентной.