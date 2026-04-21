Путин рассказал, когда новые регионы должны выйти на общероссийский уровень

21 апреля 2026 в 16:15

Путин: новые регионы должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году

Новые регионы должны выйти на общероссийский уровень в экономике и социальной сфере к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение». По его словам, все органы власти должны ориентироваться на эту цель.

Нам всем, федеральным органам власти, и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу. <...> К 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень, — сказал Путин.

Ранее президент России призвал не завышать тарифы в системе жилищно‑коммунального хозяйства. В ходе совещания с главами российских муниципальных образований он подчеркнул, что этот процесс необходимо контролировать, поскольку необоснованный рост платежей, к сожалению, в отдельных случаях все же происходит.

До этого Путин заявлял, что контрольно‑надзорные органы не должны перегибать палку при применении закона о надзорной деятельности к муниципалитетам. Он указал, что при проверках нужно учитывать интересы людей и не сводить их к формальному соблюдению процедур.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в РФ. Она составит до трех месяцев и будет беспроцентной.

Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
