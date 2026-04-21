В сети Arbitrum впервые заморозили криптовалюту хакера на $71 млн

Arbitrum перевел 30 766 ETH хакера в промежуточный кошелек

Совет безопасности сети Arbitrum перевел 30 766 ETH (примерно $71 млн, или 5,3 млрд рублей), связанных со взломом Kelp DAO, в специальный промежуточный кошелек, сообщает РБК. Это первый подобный случай в истории платформы.

Пользователи разделились в оценке решения: одни поддержали способ вернуть средства, другие раскритиковали Arbitrum, обвинив разработчиков в псевдодецентрализации сети и создании опасного прецедента. В компании подчеркнули, что после технической проверки и обсуждений совет определил подход для перемещения средств в безопасное место без влияния на другие состояния сети.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что более 190 тыс. майнеров цифровой валюты работают в России незаконно, тогда как легально оформлены только около 5,5 тыс. Такие объемы нелегального майнинга создают проблемы и для предприятий, и для обычных граждан.

Прежде кабмин России внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Документ предлагает наказывать за добычу цифровых активов без включения в реестры штрафами или работами.

