19 апреля 2026 в 16:35

В Госдуме назвали число нелегальных майнеров в России

Стойки с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области Фото: Евгений Козырев /РИА Новости
Более 190 тыс. майнеров цифровой валюты работают в России незаконно, тогда как легально оформлены только около 5,5 тыс., заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такие объемы нелегального майнинга создают проблемы и для предприятий, и для обычных граждан, передает ИС «Вести».

У нас легально работающих майнеров как физических лиц около 4 тыс. И тех, кто работает как юридические лица и индивидуальные предприниматели, примерно 1,5 тыс. То есть 5,5 тыс. [легальных] майнеров у нас в стране. Все остальные 190 с чем-то тыс. являются нелегальными, — подчеркнул Аксаков.

По словам политика, на текущей неделе депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге, предполагающий в том числе штраф до 2 млн рублей. В энергоизбыточных регионах, напротив, прорабатывают возможность легализации майнингового оборудования, что может принести в бюджет десятки миллиардов рублей.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Документ предлагает наказывать за добычу цифровых активов без включения в реестры штрафами или работами. При особо крупном ущербе или действиях организованной группы злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

