Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:32

Генерал назвал лучший истребитель в мировой авиации

Генерал Липовой назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский истребитель Су-57 не имеет равных в мировой авиации, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, этот авиационный комплекс обладает долгосрочным потенциалом и не нуждается в постоянной модернизации.

Су-57 по многим параметрам превосходит современные истребители, которые находятся на вооружении у США и стран НАТО. Говорить о том, что он может устареть, абсурдно. На сегодняшний день он успешно применяется на боевом дежурстве сил ПВО и в зоне СВО. Постоянно модернизировать его нет необходимости. Разработчики заложили в нем большой потенциал, который позволит ему длительное время быть не только лучшим истребителем нашего поколения и нашей армии, но лучшим во всей мировой военной авиации, — заявил Липовой.

Генерал отметил, что ближайшая модернизация Cу-57 может понадобиться не раньше чем через пять лет. По его словам, данный истребитель не потеряет актуальность в этом столетии.

Ближайшая модернизация Су-57 может понадобиться только через 5–10 лет, когда будет необходимость замены устаревших агрегатов и приборов вооружения. Это будет легко сделать. Это платформа, которая будет постоянно модернизироваться, и самолет, который будет служить как минимум до следующего столетия, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что Индия, вероятно, расширит заказы на российские самолеты пятого поколения Су-57М1 с двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»). Речь идет об усовершенствованной версии боевого самолета Су-57.

Россия
Су-57
истребители
ВС РФ
Александрина Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.