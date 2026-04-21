Пентагон создает порошковую кровь для солдат

Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) разрабатывает порошковый заменитель крови для боевых условий, сообщает Business Insider со ссылкой на руководителя программы. Проект FSHARP уже показал успешные результаты в лаборатории и на животных.
Курирующий программу представитель DARPA Роберт Мюррей заявил, что у ведомства были успехи в чашке Петри, а теперь есть и на животных. Он назвал разработку прорывной технологией.
Пентагон рассматривает новинку как инструмент для будущих конфликтов, где эвакуация раненых затруднена, пишут авторы. По словам Мюррея, порошковая кровь хранится в двухкамерных пакетах отдельно от воды и может быть быстро приведена в готовность на поле боя.
Следующий этап — продвижение технологии за пределы лаборатории. Однако на пути к внедрению к 2029 году сохраняются регуляторные, производственные и ценовые препятствия.
Ранее концерн «Калашников» разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов. Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики и точность патронов, обеспечивающих стабильность стрельбы и безотказность оружия.