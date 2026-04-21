21 апреля 2026 в 14:45

Пентагон создает порошковую кровь для солдат

В Пентагоне сообщили о разработке порошковой крови для использования на поле боя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) разрабатывает порошковый заменитель крови для боевых условий, сообщает Business Insider со ссылкой на руководителя программы. Проект FSHARP уже показал успешные результаты в лаборатории и на животных.

Курирующий программу представитель DARPA Роберт Мюррей заявил, что у ведомства были успехи в чашке Петри, а теперь есть и на животных. Он назвал разработку прорывной технологией.

Пентагон рассматривает новинку как инструмент для будущих конфликтов, где эвакуация раненых затруднена, пишут авторы. По словам Мюррея, порошковая кровь хранится в двухкамерных пакетах отдельно от воды и может быть быстро приведена в готовность на поле боя.

Следующий этап — продвижение технологии за пределы лаборатории. Однако на пути к внедрению к 2029 году сохраняются регуляторные, производственные и ценовые препятствия.

Ранее концерн «Калашников» разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов. Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики и точность патронов, обеспечивающих стабильность стрельбы и безотказность оружия.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

