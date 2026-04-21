21 апреля 2026 в 16:19

В «Эксмо» сделали заявление о допросе гендиректора в СК

«Эксмо»: гендиректора Капьева допрашивают по уголовному делу об ЛГБТ

Евгений Капьев Евгений Капьев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева доставили на допрос в Следственный комитет РФ, подтвердила пресс-служба компании в комментарии РИА Новости. Он и его подчиненные могут стать фигурантами уголовного дела касательно ЛГБТ-материалов (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации, — отметили в пресс-службе «Эксмо».

Также задержана главный редактор Александра Шипетина. Основанием для уголовного преследования послужили результаты психолого-лингвистических судебных экспертиз. Речь идет о двух книгах, в том числе скандально известном романе «Лето в пионерском галстуке».

Ранее в московских офисах «Эксмо» прошли обыски. Следственные действия идут по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Другие подробности не раскрываются.

Общество
Россия
издательства
ЛГБТ
Эксмо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

