В «Эксмо» сделали заявление о допросе гендиректора в СК «Эксмо»: гендиректора Капьева допрашивают по уголовному делу об ЛГБТ

Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева доставили на допрос в Следственный комитет РФ, подтвердила пресс-служба компании в комментарии РИА Новости. Он и его подчиненные могут стать фигурантами уголовного дела касательно ЛГБТ-материалов (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации, — отметили в пресс-службе «Эксмо».

Также задержана главный редактор Александра Шипетина. Основанием для уголовного преследования послужили результаты психолого-лингвистических судебных экспертиз. Речь идет о двух книгах, в том числе скандально известном романе «Лето в пионерском галстуке».

Ранее в московских офисах «Эксмо» прошли обыски. Следственные действия идут по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Другие подробности не раскрываются.