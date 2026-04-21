Стало известно о задержании еще одного топ-менеджера «Эксмо»

Вместе с генеральным директором издательства «Эксмо» Евгением Капьевым задержана топ-менеджер компании Александра Шипетина, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сегодня, 21 апреля, также стало известно об обысках у менеджмента холдинга по делу о распространении экстремистской книжной продукции.

Представитель «Эксмо-АСТ» уточнил, что задержаны также финансовый директор, директор дистрибуции и заместитель директора редакции номер 1 по коммерческой деятельности. Следственные действия продолжаются.

Ранее появились данные, что трех топ‑менеджеров крупнейшего в России издательского дома «Эксмо» задержали в рамках уголовного дела. Поводом стало распространение двух скандальных книг. Среди задержанных — генеральный директор компании Евгений Капьев. Основанием для привлечения к уголовной ответственности стали выводы экспертов, подготовивших психолого‑лингвистические судебные экспертизы.

До этого в Карелии задержали главу регионального отделения партии «Яблоко», депутата законодательного собрания республики Эмилию Слабунову. Поводом для задержания стал протокол о демонстрации экстремистской символики.