21 апреля 2026 в 16:31

Стало известно о задержании еще одного топ-менеджера «Эксмо»

Топ-менеджер «Эксмо» Александра Шипетина задержана вместе с гендиректором

Здание издательства «Эксмо» в Москве
Вместе с генеральным директором издательства «Эксмо» Евгением Капьевым задержана топ-менеджер компании Александра Шипетина, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сегодня, 21 апреля, также стало известно об обысках у менеджмента холдинга по делу о распространении экстремистской книжной продукции.

Представитель «Эксмо-АСТ» уточнил, что задержаны также финансовый директор, директор дистрибуции и заместитель директора редакции номер 1 по коммерческой деятельности. Следственные действия продолжаются.

Ранее появились данные, что трех топ‑менеджеров крупнейшего в России издательского дома «Эксмо» задержали в рамках уголовного дела. Поводом стало распространение двух скандальных книг. Среди задержанных — генеральный директор компании Евгений Капьев. Основанием для привлечения к уголовной ответственности стали выводы экспертов, подготовивших психолого‑лингвистические судебные экспертизы.

До этого в Карелии задержали главу регионального отделения партии «Яблоко», депутата законодательного собрания республики Эмилию Слабунову. Поводом для задержания стал протокол о демонстрации экстремистской символики.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

