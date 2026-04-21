21 апреля 2026 в 17:47

Во Франции 80 пассажиров не попали на самолет из-за огромных очередей

The Sun: самолет Ryanair улетел без 80 пассажиров из-за очередей в Марселе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший в Марракеш, улетел без 80 пассажиров из-за огромных очередей в аэропорту Марселя, сообщает газета The Sun. Инцидент произошел 18 апреля.

Изначально рейс должен был вылететь вечером, однако его задержали, поскольку не все пассажиры успели пройти через цифровую систему пограничного контроля EES. Эта система является новой для европейских аэропортов и уже не в первый раз приводит к образованию длинных очередей.

Некоторые опоздавшие пассажиры пытались пробиться через толпу и охрану, но это не помогло ситуации. Многие пришли в ярость, когда ночью 19 апреля самолет Ryanair вылетел в Марокко.

В авиакомпании объяснили свое решение обязательствами по обслуживанию рейса в аэропорту прилета утром. По данным воздушной гавани Марселя, проблема с пограничным контролем была вызвана недостатком персонала, по факту случившегося уже инициировано расследование.

Ранее пчела стала причиной остановки 29-тонного пассажирского самолета Embraer с более чем 100 людьми на борту. Взлет пришлось срочно прервать, когда скорость достигла 150 км/ч. Самолет авиакомпании Austrian Airlines выполнял рейс из Инсбрука в Вену. Уже во время разгона пилоты заметили расхождения в показаниях датчиков.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

