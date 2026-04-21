Во Франции 80 пассажиров не попали на самолет из-за огромных очередей The Sun: самолет Ryanair улетел без 80 пассажиров из-за очередей в Марселе

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший в Марракеш, улетел без 80 пассажиров из-за огромных очередей в аэропорту Марселя, сообщает газета The Sun. Инцидент произошел 18 апреля.

Изначально рейс должен был вылететь вечером, однако его задержали, поскольку не все пассажиры успели пройти через цифровую систему пограничного контроля EES. Эта система является новой для европейских аэропортов и уже не в первый раз приводит к образованию длинных очередей.

Некоторые опоздавшие пассажиры пытались пробиться через толпу и охрану, но это не помогло ситуации. Многие пришли в ярость, когда ночью 19 апреля самолет Ryanair вылетел в Марокко.

В авиакомпании объяснили свое решение обязательствами по обслуживанию рейса в аэропорту прилета утром. По данным воздушной гавани Марселя, проблема с пограничным контролем была вызвана недостатком персонала, по факту случившегося уже инициировано расследование.

