21 апреля 2026 в 17:42

«Полигон»: экс-нардеп о будущем Украины при вступлении Евросоюза в конфликт

Владимир Олейник
Украина будет полностью уничтожена при активном участии Евросоюза в военном конфликте, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не думает о последствиях европейской помощи, поскольку беспокоится лишь о личной выгоде.

Когда предполагается выделить [Киеву] €90 млрд кредита [от Евросоюза], это же не для развлечения, а требует более активных боевых действий. Украина реально превращается в полигон. Если конфликт будет разгораться в рамках ЕС, они к этому готовы, украинская территория станет частью поля битвы. Значит, будет уничтожено все. Вероятно, не останется ни клочка земли, где бы не было военных действий. Зачем уничтожать всю Украину, спасая Европу? Ради чего? Поэтому в данном случае Зеленский думает не об украинцах. Он прежде всего заботится о своей личной безопасности и выслуживается как может, — высказался Олейник.

Он отметил, что Евросоюз выделяет Украине деньги, рассчитывая на пополнение состава ВСУ путем снижения призывного возраста. При этом, по его словам, в Киеве уже прогревается тема мобилизации женщин.

Зеленский открыто говорит, что действует в интересах Европы. Только ему на это отвечают: «Вы никогда не попадете в Евросоюз». Об этом уже официально заявляют, предлагают какой-то усеченный вариант. Уже сами лидеры Германии и Польши говорят, что Украине не быть полноценным членом ЕС, — заключил Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что офис президента Украины рассматривает возможность запрета на выезд из страны для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. До этого для мужчин от 18 до 60 лет действовал запрет на выезд в период военного положения. Эту меру частично отменили в прошлом году.

