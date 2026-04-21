ЦАХАЛ признала, что военный разбил статую Христа в Ливане

Армия обороны Израиля признала факт осквернения военнослужащим статуи Иисуса Христа в Ливане. В отчете о расследовании, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛ, говорится, что один из солдат непосредственно повредил статую, другой снимал это на камеру. На месте происшествия находились еще шесть солдат, однако никто из них не предпринял никаких действий для предотвращения инцидента.

В ходе расследования было установлено, что во время боевых действий ЦАХАЛ в районе христианской деревни Дибель на юге Ливана солдат повредил христианский религиозный символ, а другой солдат сфотографировал это действие, после чего опубликовал фотографию, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия солдата ЦАХАЛ, который разбил статую Иисуса Христа в южной части Ливана. Политик тогда сообщил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.