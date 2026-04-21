21 апреля 2026 в 19:30

Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую

Кардиолог Куприй: гипертоникам нужно вызывать скорую при боли в груди, онемении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
При повышенном давлении есть ряд симптомов, которые требуют незамедлительного вызова скорой помощи, рассказала в беседе с NEWS.ru главный специалист по направлению «кардиология» одной из сети клиник Татьяна Куприй. По ее словам, к ним относится боль в грудной клетке, онемение, спутанность речи, головокружение. Если они присутствуют, цифры на тонометре не так важны, уточнила врач.

Стоит всегда вызвать скорую медицинскую помощь, если при повышенном давлении — неважно, как сильно оно повышено — имеются такие симптомы, как боль в грудной клетке, чувство онемения в лице или любой из конечностей, сильное головокружение и дизартрия, то есть сложность в произношении обычных слов, — подчеркнула Куприй.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на IV съезде профсоюза работников здравоохранения России, что сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший ущерб здоровью. Он подчеркнул, что в связи с высокой распространенностью данных патологий в программе государственных гарантий сделан особый приоритет на их раннее выявление.

Анна Акимова
А. Акимова
