Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище Супруги получили по году принудительных работ за секс на Сестрорецком кладбище

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор супругам Юлии и Денису Савиным за надругательство над местами захоронения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Суд назначил каждому наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10% заработной платы.

Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юлии Савиной и Дениса Савина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 27 на 28 июня 2025 года пара совершила половой акт на территории Сестрорецкого кладбища. Девушка засняла происходящее на телефон и опубликовала видео в своем Telegram-канале. Пост стал доступен широкому кругу лиц и привлек внимание правоохранительных органов. Подсудимые полностью признали вину, дело рассмотрели в особом порядке.

