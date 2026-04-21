21 апреля 2026 в 20:10

«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов

При освобождении Волчанских Хуторов ВС РФ испытывали трудности с марш-броском

Фото: МО РФ
При освобождении населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области российские военные испытывали трудности с марш-броском в девять километров, заявил командир штурмового отряда с позывным Закат. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, местность была слишком открытой.

Большой сложностью был марш порядка девяти километров, не просто давался ребятам. Ну и плюс местность — очень много всего разрушено, много открытых мест, поля, луга, — сказал Закат.

Ранее он рассказал, что при освобождении населенного пункта Волчанские Хутора бойцы группировки «Север» обнаружили и задержали украинского военного, переодетого в гражданское для ведения разведки. Также, по его словам, были найдены местные жители, не успевшие эвакуироваться, которым оказали первую необходимую помощь.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что украинские войска намеревались превратить село Волчанские Хутора в плацдарм для последующей атаки. По данным источников, противник рассчитывал наступать в сторону бывшего районного центра.

