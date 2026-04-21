Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 09:08

Разведчик ВСУ решился на подлый прием ради получения информации

Солдат ВСУ переодевался в гражданскую одежду для разведки в Харьковской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области российские штурмовые подразделения «Севера» выявили и задержали военнослужащего ВСУ, который пытался вести разведку, переодевшись в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости врио командира штурмового отряда с позывным Закат. По его словам, российские военные также обнаружили гражданских лиц, которые не были эвакуированы, и оказали им первую медицинскую помощь.

Отмечу, противник в целях собственной безопасности переодевался в гражданскую одежду. Но так как среди мирного населения остались только пенсионеры, вычислить молодого человека, который проводил разведку местности, не составляло труда, — заявил собеседник.

По его словам, штурмовые действия проводились поэтапно и в результате противник был вынужден отойти, оставив мирных жителей. Российские военнослужащие вывели гражданское население на более безопасные позиции и сейчас организуют подготовку к их дальнейшей эвакуации.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что украинские военнослужащие вступили в бой за населенный пункт Зыбино в Харьковской области без необходимого запаса боеприпасов. Подразделения противника были выбиты штурмовыми группами 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий группировки войск «Север». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.