Разведчик ВСУ решился на подлый прием ради получения информации Солдат ВСУ переодевался в гражданскую одежду для разведки в Харьковской области

В ходе освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области российские штурмовые подразделения «Севера» выявили и задержали военнослужащего ВСУ, который пытался вести разведку, переодевшись в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости врио командира штурмового отряда с позывным Закат. По его словам, российские военные также обнаружили гражданских лиц, которые не были эвакуированы, и оказали им первую медицинскую помощь.

Отмечу, противник в целях собственной безопасности переодевался в гражданскую одежду. Но так как среди мирного населения остались только пенсионеры, вычислить молодого человека, который проводил разведку местности, не составляло труда, — заявил собеседник.

По его словам, штурмовые действия проводились поэтапно и в результате противник был вынужден отойти, оставив мирных жителей. Российские военнослужащие вывели гражданское население на более безопасные позиции и сейчас организуют подготовку к их дальнейшей эвакуации.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что украинские военнослужащие вступили в бой за населенный пункт Зыбино в Харьковской области без необходимого запаса боеприпасов. Подразделения противника были выбиты штурмовыми группами 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий группировки войск «Север». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.