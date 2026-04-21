ВСУ предрекли серьезные проблемы на фронте в ближайшие месяцы

Вооруженные силы России намерены использовать благоприятные погодные условия для наступления на передовой, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, предстоящее озеленение будет способствовать более скрытному передвижению российских штурмовиков.

Личный состав ВСУ постоянно уменьшается, и держать линию фронта им становится все тяжелее. При том, что ВС РФ уже используют очень тяжелые орудия, вплоть до ФАБ-3000 и тяжелой огнеметной системы увеличенной дальности. Держать такую дугу в северной части становится особо затруднительно [для украинской армии]. И есть еще один компонент, который не сулит ВСУ в дальнейшем хороших новостей. Сейчас земля хорошо подсохла. Это позволяет России активнее продвигаться вперед. Потому что теперь можно использовать тяжелую технику. Освобождается свобода маневра. Озеленение, которое будет уже в мае, также способствует российскому продвижению, потому что с воздуха становится тяжелее наблюдать за нашими штурмовыми группами, — поделился Артамонов.

Ранее ветеран СВО Матвей Мартемьянов заявил, что советский противотанковый ракетный комплекс «Фагот» показал свою эффективность в условиях специальной военной операции. По его словам, ракеты ПТРК успешно применялись для уничтожения не только бронетехники, но и укреплений, а также открыто расположенной живой силы противника.