Осужденная за госизмену экс-работница ОПК не разжалобила суд в Перми

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор бывшей сотруднице пермского оборонного предприятия, осужденной за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю. Женщине назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы г. Перми, причастной к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена), — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по обвинению в государственной измене. Мужчину также обвиняют в финансировании терроризма. По версии следствия, обвиняемый неоднократно покупал виртуальную валюту, которая используется в иностранных интернет-мессенджерах. Затем переводил эти средства ВСУ.

До этого в Краснодарском крае суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге, который сотрудничал со Службой безопасности Украины и собирался совершать диверсии и теракты в России. Ему назначили 14 лет лишения свободы.