Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 10:20

Раскрыто, как освобождение Нового Донбасса повлияет на ситуацию в зоне СВО

ТАСС: освобождение Нового Донбасса откроет для ВС России путь к Доброполью

ВС РФ в зоне СВО
Подписывайтесь на нас в MAX

Освобождение поселка Новый Донбасс откроет российским войскам дорогу к Доброполью, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства пояснил, что это последний населенный пункт, расположенный поблизости от города. Расстояние между ними составляет 10 километров.

Новый Донбасс — крайний населенный пункт перед Добропольем. После него дорога к городу открывается, — сказал источник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении Луганской Народной Республики. По его славам, наступление российской армии идет по всем направлениям. Он также подчеркнул, что в течение марта — апреля ВС РФ освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории. Как сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский, речь идет о так называемом Сумском коридоре. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.