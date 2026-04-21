Раскрыто, как освобождение Нового Донбасса повлияет на ситуацию в зоне СВО ТАСС: освобождение Нового Донбасса откроет для ВС России путь к Доброполью

Освобождение поселка Новый Донбасс откроет российским войскам дорогу к Доброполью, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства пояснил, что это последний населенный пункт, расположенный поблизости от города. Расстояние между ними составляет 10 километров.

Новый Донбасс — крайний населенный пункт перед Добропольем. После него дорога к городу открывается, — сказал источник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении Луганской Народной Республики. По его славам, наступление российской армии идет по всем направлениям. Он также подчеркнул, что в течение марта — апреля ВС РФ освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ вглубь российской территории. Как сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский, речь идет о так называемом Сумском коридоре. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.