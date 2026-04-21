21 апреля 2026 в 10:19

Арестович отказался считать Трампа «обезьяной с гранатой»

Арестович: Трамп создает стратегическую неопределенность в войне с Ираном

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в ситуации вокруг Ирана создает стратегическую неопределенность, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала. По его словам, Трамп с удовольствием занимается «намеренной хаотизацией».

Он создает мешаниной твитов, действий, заявлений стратегическую неопределенность. <…> Он делает это абсолютно намеренно. Люди [которые] говорят, что это сумасшедший, что это обезьяна с гранатой, они очень сильно ошибаются. Это их (США. — NEWS.ru) политика, — сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что президент Украины Зеленский постепенно сходит с ума по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В частности, по его мнению, у украинского лидера наблюдается распад сознания.

До этого Арестович отметил, что Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. Он подчеркнул, что озвученная цифра — 55 тыс. погибших за четыре года — не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

