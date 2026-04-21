Арестович отказался считать Трампа «обезьяной с гранатой»

Президент США Дональд Трамп в ситуации вокруг Ирана создает стратегическую неопределенность, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала. По его словам, Трамп с удовольствием занимается «намеренной хаотизацией».

Он создает мешаниной твитов, действий, заявлений стратегическую неопределенность. <…> Он делает это абсолютно намеренно. Люди [которые] говорят, что это сумасшедший, что это обезьяна с гранатой, они очень сильно ошибаются. Это их (США. — NEWS.ru) политика, — сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что президент Украины Зеленский постепенно сходит с ума по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В частности, по его мнению, у украинского лидера наблюдается распад сознания.

До этого Арестович отметил, что Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. Он подчеркнул, что озвученная цифра — 55 тыс. погибших за четыре года — не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.