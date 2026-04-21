Спасатели выехали для эвакуации тел туристов, погибших в горах в Бурятии

Спасатели выехали для эвакуации тел трех туристов, погибших в горах на западе Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Сначала специалисты добрались до кафе «Белый Иркут», после чего выдвинулись к месту трагедии пешком.

В настоящее время для эвакуации тел погибших в Окинский район выехал отряд спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе семи человек и спецтехники, — сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что 18 апреля туристы вышли из базового лагеря на маршрут, вернуться группа планировала 22 апреля. Однако 21 апреля ночью несколько туристов спустились к подножию гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой рассказали о гибели трех товарищей.

До этого сообщалось, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда за сутки обследовали на снегоходах и пешком 63 километра тайги в районе предполагаемого места пропажи семьи Усольцевых. Найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.