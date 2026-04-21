Раскрыты подробности о туристах, замерзших насмерть в горах Бурятии СКР: погибшими при спуске с пика Мунку-Сардык в Бурятии были жители Красноярска

Туристы, погибшие от переохлаждения в горах Бурятии, находились на маршруте в составе группы из Красноярского края, заявили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК России. По информации ведомства, группа совершала восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык.

По предварительным данным, группа туристов из города Красноярска, в составе 15 человек, — говорится в сообщении.

18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, вернуться группа планировала 22 апреля. Однако 21 апреля ночью несколько туристов спустились к подножию гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой рассказали о гибели трех товарищей. Утром владелец кафе нашел записку и передал сообщение спасателям.

