21 апреля 2026 в 08:11

Раскрыты подробности о туристах, замерзших насмерть в горах Бурятии

СКР: погибшими при спуске с пика Мунку-Сардык в Бурятии были жители Красноярска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Туристы, погибшие от переохлаждения в горах Бурятии, находились на маршруте в составе группы из Красноярского края, заявили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК России. По информации ведомства, группа совершала восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык.

По предварительным данным, группа туристов из города Красноярска, в составе 15 человек, — говорится в сообщении.

18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, вернуться группа планировала 22 апреля. Однако 21 апреля ночью несколько туристов спустились к подножию гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой рассказали о гибели трех товарищей. Утром владелец кафе нашел записку и передал сообщение спасателям.

Ранее сообщалось, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда за сутки обследовали на снегоходах и пешком 63 километра тайги в районе предполагаемого места пропажи семьи Усольцевых. Найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок ехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Их видели на посту ДПС, но до конечной точки маршрута они так и не добрались. Предполагается, что их машина попала под лавину.

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
