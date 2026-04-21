Раскрыта важная деталь о смертельном ДТП на Садовом кольце Дептранс Москвы: устроившая ДТП на Садовом кольце женщина ехала без госномеров

Автомобиль BMW под управлением женщины, устроившей массовую аварию на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, не был оснащен государственными номерными знаками, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Ведомство также подтвердило данные прокуратуры о двух погибших и нескольких пострадавших.

Два человека погибли, есть пострадавшие. Автомобиль, совершивший наезд на транспортные средства, не имел государственных регистрационных знаков, — отметили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной массового ДТП на Садовом кольце стало значительное превышение скорости водителем BMW. Среди автомобилей, попавших в аварию, также оказались Jaguar и Ford Mustang. Предварительно, BMW сначала сбил велосипедиста, а затем влетел в зону дорожных работ.

До этого кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве. Предположительно, иномарка пошла на обгон. Горожан предупредили, что из-за ДТП на путях в районе остановки «Улица Фабрициуса» задерживаются трамваи № 6к, вместо них работают автобусы.