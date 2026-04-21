Посол России раскрыл последствия создания ядерного оружия ЕС

Реализация планов по созданию ядерного оружия в Евросоюзе грозит серьезным риском прямого военного столкновения России и Европы, заявил ТАСС посол РФ в Бельгии Денис Гончар. По его словам, в ЕС прорабатываются идеи создания отдельного от США «ядерного зонтика», а также ведутся тайные переговоры о создании собственного ядерного потенциала.

Очевидно, что реализация подобных сценариев многократно повысила бы риски для национальной безопасности нашей страны и окончательно загнала в тупик отношения России и Европы, серьезно приблизив перспективу прямого военного столкновения, — предупредил Гончар.

Посол выразил надежду, что разум все же возобладает и европейская общественность не даст политикам и военным осуществить их разрушительные замыслы. Дипломат также добавил, что подобные авантюры обсуждаются, в частности, под эгидой Франции.

Ранее историк Владимир Андреев заявил, что для нормализации отношений России и Европы необходима смена политического курса Евросоюза, которая станет возможной только при смене власти в ЕС. По мнению эксперта, Европа должна признать свою агрессивную политику против России и предпринять действия по нивелированию угрозы.