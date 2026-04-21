21 апреля 2026 в 08:36

ВС России перемололи попавшую в окружение группировку ВСУ на берегу Оскола

Герасимов: ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол

Фото: МО РФ
Группировка российских войск «Запад» полностью ликвидировала окруженные подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол, южнее Купянска-Узлового, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, бойцы ВС РФ успешно развивают наступление на широком фронте.

Завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового, — отметил Герасимов.

На данный момент ведутся уличные бои в населенных пунктах Боровое, Святогорск, Студенок и Старый Караван, добавил глава Генштаба. За март в зоне ответственности группировки «Запад» были освобождены восемь населенных пунктов, резюмировал он.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. По последним данным, освобождено около 70% территории города. Кроме того, российская армия полностью освободила ЛНР.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих во время попыток 170 контратак в феврале-марте текущего года. Герасимов добавил, что тогда же российскими войсками было уничтожено более 160 единиц украинской военной техники.

