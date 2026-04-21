Герасимов назвал потери ВСУ в ходе контратак в феврале и марте

Герасимов назвал потери ВСУ в ходе контратак в феврале и марте Герасимов: ВСУ потеряли более 3 тыс. военных в ходе контратак в феврале — марте

ВСУ потеряли более 3 тыс. военнослужащих в ходе свыше 170 контратак в феврале — марте, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он добавил, что тогда же было уничтожено более 160 единиц украинской военной техники, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения ВСУ <...> в феврале — марте провели силами подразделений штурмовых войск более 170 безуспешных контратак, но понеся значительные потери — более 3 тыс. человек личного состава, — сказал Герасимов.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери украинской армии за все время специальной военной операции приближаются к двум миллионам военнослужащих. По его словам, Вооруженные силы Украины буквально попали в ловушку собственного руководства.

До этого грунтовые воды затопили укрытия ВСУ в Харьковской области. Украинский офицер Денис Ярославский заявил, что причиной происходящего стали не погодные условия, а грубые просчеты при строительстве: никто не проверил уровень грунтовых вод.