21 апреля 2026 в 08:07

Герасимов назвал потери ВСУ в ходе контратак в феврале и марте

Герасимов: ВСУ потеряли более 3 тыс. военных в ходе контратак в феврале — марте

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ВСУ потеряли более 3 тыс. военнослужащих в ходе свыше 170 контратак в феврале — марте, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он добавил, что тогда же было уничтожено более 160 единиц украинской военной техники, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения ВСУ <...> в феврале — марте провели силами подразделений штурмовых войск более 170 безуспешных контратак, но понеся значительные потери — более 3 тыс. человек личного состава, — сказал Герасимов.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери украинской армии за все время специальной военной операции приближаются к двум миллионам военнослужащих. По его словам, Вооруженные силы Украины буквально попали в ловушку собственного руководства.

До этого грунтовые воды затопили укрытия ВСУ в Харьковской области. Украинский офицер Денис Ярославский заявил, что причиной происходящего стали не погодные условия, а грубые просчеты при строительстве: никто не проверил уровень грунтовых вод.

Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

