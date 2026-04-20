Грунтовые воды затопили укрытия ВСУ в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского. По его словам, причина происходящего — не погодные условия, а грубые просчеты при строительстве.

Идиоты, которые это строили, не проверили грунтовые воды, — отметил военнослужащий.

Ранее источник в российских силовых ведомствах сообщил, что украинские военные перед боем за село Зыбино в Харьковской области столкнулись с нехваткой боеприпасов. Источник утверждает, что украинские подразделения были вытеснены штурмовыми отрядами 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий группировки «Север».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Огневое поражение наносилось в рамках поддержки наступления штурмовых и мотострелковых подразделений.