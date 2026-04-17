17 апреля 2026 в 13:15

Командование ВСУ заставило солдат биться за Зыбино с пустыми магазинами

ВСУ остались без боеприпасов накануне боев за Зыбино

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военнослужащие оказались без необходимого запаса боеприпасов перед тем, как вступить в бой за населенный пункт Зыбино в Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, противник был выбит силами штурмовых подразделений 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий группировки войск «Север». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Командование ВСУ запретило подразделениям территориальной обороны отступать на данном участке фронта, несмотря на колоссальные потери и отсутствие запаса боеприпасов у подразделений накануне боя, — рассказал источник.

Перед штурмом российские военные подавили беспилотники ВСУ, а расчеты БПЛА и артиллерии нанесли удары по огневым позициям и резервам. Закрепившись в селе, военнослужащие провели зачистку зданий и подвалов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области. Операцию провели бойцы группировки войск «Север»..

Россия
ВСУ
Харьковская область
ВС РФ
