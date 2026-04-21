Россиянам объяснили, как получить единое пособие на ребенка в 2026 году

Заявление на получение единого пособия на ребенка можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России, рассказал в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Каплан Панеш. В качестве документов могут потребовать паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и справки, подтверждающие уважительные причины отсутствия дохода. Само пособие назначают на год.

Пособие положено семьям, где среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. При этом доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период должен составлять не менее восьми МРОТ. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, то есть годовой доход каждого взрослого — не ниже 216 744 рублей, — напомнил Панеш.

Депутат уточнил, что пособие могут назначить даже при отсутствии дохода или его размере ниже установленного уровня, если имеется уважительная причина. К последнему относятся: уход за ребенком до трех лет или за инвалидом, очное обучение до 23 лет, срочная служба в армии, длительная болезнь (более трех месяцев), официальный статус безработного (не более шести месяцев в расчетном периоде) и беременность сроком от 12 недель.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что единое пособие, введенное в России, позволяет семьям получать государственную поддержку, начиная с ранних сроков беременности матери и до исполнения ребенку 17 лет. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей.