Россиянка выбрала восемь чисел подряд и выиграла почти 39 млн рублей Жительница Марий Эл выиграла 39 млн рублей, выбрав восемь чисел подряд

Жительница Марий Эл выиграла почти 39 млн рублей в лотерее, выбрав восемь чисел подряд, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото». Итоговая сумма увеличилась за счет дополнительных опций билета.

Суперприз в размере 37,37 млн рублей был разыгран в тираже 354194 лотереи «Рапидо Про». Сумма выигрыша выросла до 38,87 млн рублей благодаря выбору дополнительного числа во втором поле билета и использованию функции «Множитель».

На работе купила на этот тираж два билета. В одном из них сама выбрала комбинацию чисел — в первом поле отметила подряд числа 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, а во втором поле — 2 и 3. Быть может, внутреннее чувство подсказало мне так сделать, — отметила победительница.

Ранее житель Новосибирской области выиграл 7 млн рублей, купив лотерейный билет всего за 20 рублей. Раньше мужчине почти не везло, и максимальный выигрыш не превышал 500 рублей, однако в этот раз случайный билет принес ему суперприз. Сам победитель рассказал, что накануне розыгрыша у него было ощущение, что произойдет что-то хорошее.

До этого сообщалось, что лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею. Согласно народным поверьям, ношение лаврового листа «привлекает» деньги. Женщина купила три билета по 60 рублей, в результате один оказался удачным.