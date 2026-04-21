Мощный взрыв прогремел в Бухаресте

Взрыв произошел на теплоэлектроцентрали в Бухаресте, сообщил телеканал Antena 3. Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что на территории предприятия загорелись два трансформатора. В результате ЧП никто не пострадал.

Арафат призвал жителей близлежащих районов закрыть окна, чтобы дым не попал в дома. На вопрос о возможном распространении огня он ответил, что, по данным пожарных, этого не ожидается. При этом ситуация на территории ТЭЦ продолжает оставаться под наблюдением.

Ранее взрыв прогремел в подземном пешеходном переходе у центрального вокзала в городе Фельклинген (федеральная земля Саар). В результате один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около 00:15 по местному времени (01:15 мск).

До этого сообщалось, что по меньшей мере 10 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва на теплоэлектростанции компании Vedanta Limited в индийском штате Чхаттисгарх. Власти штата начали расследование причин трагедии.